Coronavirus, Tribunale Bari: varate 12 misure per l’emergenza da seguire in udienza e uffici

Udienze a porte chiuse, distanza di sicurezza, pulizia straordinaria degli uffici, rinvio delle cause con parti che provengono dalle zone focolaio e sospensione degli eventi di formazione. Sono queste alcune delle linee guida individuate per gli uffici giudiziari baresi “nell’ambito delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19″. Il provvedimento, che elenca dodici misure da seguire per le udienze e le attività degli uffici, è stato adottato al termine di una riunione tenutasi nei giorni scorsi. “Nella consapevolezza che ci attendono giornate di incertezza e di difficoltà, – scrivono i firmatari – si conta sul senso di responsabilità di tutti, e si assicura la massima attenzione affinché lo svolgimento dei servizi possa essere garantito con le dovute cautele o con ogni misura utile a prevenire possibili rischi alla salute”.

Il provvedimento precisa innanzitutto che “l’attività giudiziaria sarà regolarmente svolta non essendo stati assunti dalle autorità competenti, né a livello nazionale né a livello locale, provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici” e che “i soli soggetti, parti processuali, difensori, testimoni, consulenti, periti invitati, a non comparire, sono coloro che provengono dalle zone cosiddetto focolaio, per le quali è stato disposto il divieto per la popolazione di allontanarsi da detti luoghi. Per tutti coloro che si trovano in questa situazione, la mancata comparizione, comunicata con qualsiasi mezzo (pec, e-mail), sarà considerata legittimo impedimento e comporterà il rinvio dell’udienza”. Sono inoltre “sospesi, fino a data da determinare, gli eventi già programmati da tenersi negli immobili sede di uffici giudiziari, i corsi di formazione per avvocati, personale amministrativo, magistrati”, mentre “si svolgeranno regolarmente le sedute di esami da avvocato” e “le attività di cancelleria”, pur “raccomandando l’adozione di alcune cautele: si consiglia a tutti di mantenere prudenzialmente la distanza di sicurezza rispetto all’utenza, l’uso di mascherine e guanti può essere praticato, sarà richiesta una pulizia straordinaria degli uffici, ogni ufficio procederà all’acquisto di distributori di gel disinfettante per la collocazione nelle aule di udienza e negli altri uffici”.