Bari, al via il primo Forum regionale “Agire per il clima”

Cinque tavoli tematici, dall’agricoltura agli stili di vita, dall’innovazione industriale alla formazione, al primo Forum regionale per lo sviluppo sostenibile “Agire per il clima”, a cui hanno preso parte istituzioni, enti, esperti, ma anche e soprattutto semplici cittadini, in un percorso partecipativo che dal basso intende contribuire alla redazione del piano strategico Puglia 2030 sulle strategie per lo sviluppo sostenibile della Regione. Nell’occasione, Potito Ruggiero è stato premiato dal presidente Emiliano con la “Radice di Puglia”, per aver manifestato da solo il 28 settembre scorso a Stornarella, in provincia di Foggia, in occasione del Global Strike For Future.