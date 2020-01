Oltre 2mln di euro per attività culturali e spettacoli dal vivo: nuovo bando della Regione Puglia

Una buona notizia per le imprese culturali e creative. Saranno messi in campo due milioni e 400mila euro per sostenere progetti (fino a 15mila o fino a 30mila euro) che puntano a valorizzare l’identità e il talento pugliese. Si tratta del Programma Straordinario 2020 che mira a sostenere progetti di spettacolo ma anche manifestazioni espositive, progetti editoriali, iniziative per la promozione della lettura, e ancora convegni, seminari, workshop. L’attivazione del nuovo bando dell’assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia per il sostegno alle attività culturali e lo spettacolo dal vivo dal Gargano al Salento sarà attivo per i prossimi quaranta giorni.

“Con questo bando – sottolinea l’assessore regionale Industria turistica e culturale, Loredana Capone – sosteniamo le imprese più piccole ma che hanno comunque qualcosa da dire ai nostri territori. Perché nessuno resti al margine e perché la cultura in Puglia è un puzzle fatto di tanti pezzi e ciascun pezzo per noi è fondamentale. Lo è per completare l’offerta culturale e turistica della regione, perché il teatro, la musica, la danza costituiscono tratti identitari della Puglia, ma anche per favorire il lavoro di rete tra l’associazionismo culturale”. “Le arti e la cultura – prosegue la Capone – sono un terreno fertilissimo per la collaborazione, in cui i giovani, soprattutto, possono lavorare insieme per sperimentare nuovi modelli organizzavi e produttivi. La Regione vuole accompagnare questo percorso di progettualità e innovazione. Perché la cultura divenga quell’ascensore sociale capace di cambiare nel profondo le carte dell’economia dei nostri territori e garantire ai più giovani un futuro migliore e più equo”.

È possibile presentare una sola istanza per utente e le domande di partecipazione, redatte esclusivamente sui moduli disponibili online, Tutte le attività dovranno essere svolte nel periodo che va dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.