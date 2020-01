Lecce, sequestrati 10 milioni di litri di vino di scarsa qualità spacciato come eccellente

Circa 10 milioni di litri di prodotto vinoso, custoditi in 89 contenitori, spacciati per vino biologico e di qualità. I carabinieri del Nas di Lecce, su disposizione della magistratura, hanno sequestrato il prodotto in un’azienda salentina. I beni oggetto del sequestro penale erano già sottoposti a sequestro amministrativo. L’attività eseguita dai Carabinieri rientra nell’operazione chiamata ‘Ghost Wine’, durante la quale il Nas leccese ha smantellato tre presunte associazioni per delinquere che commerciavano un prodotto vinoso a basso costo, spacciandolo come bevanda di qualità o addirittura biologica, Doc e Igt.

“È indispensabile che l’attività di controllo sia accompagnata da un sistema sanzionatorio più rigido. – ha denunciato Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia – L’agroalimentare di qualità subisce gli attacchi continui di falsari che attraverso pratiche commerciali scorrette falsano la sana concorrenza sui mercati nazionali e internazionali, ingannano i consumatori e creano un mercato parallelo di ‘falsi made in Puglia’ che vale centinaia di milioni di euro”.

I casi di “agropirateria” nel settore vitivinicolo pugliese riguardano in particolare Negroamaro, Primitivo, Moscato, Aleatico e Malvasia. “Gli ottimi risultati dell’attività delle forze dell’ordine confermano l’efficacia del sistema di controlli in Italia che – continua la Coldiretti – vanno però sostenuti con la riforma dei reati in materia agroalimentare per aggiornare le norme attuali, risalenti anche agli inizi del 1900. Un obiettivo – conclude la Coldiretti – sostenuto dalla importante decisione del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di chiedere la collaborazione di Giancarlo Caselli e dell`Osservatorio Agromafie promosso dalla Coldiretti, proprio per procedere alla revisione delle leggi in materia”.