Taranto, presentato Dossier immigrazione 2019

Non una semplice elencazione di numeri e statistiche, ma una chiara lettura della realtà dell’immigrazione ripulendola dalla falsa informazione, dalla propaganda, dall’odio disseminato per fini politici. E’ questo il Dossier Statistico immigrazione 2019, giunto alla 29esima edizione, presentato a Taranto e realizzato, come ogni anno, dal centro studi e ricerche Idos in partenariato con il Centro studi e rivista Confronti, cofinanziato dall’Otto per mille della Chiesa Valdese – Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi. Dai dati contenuti emerge che in Italia i migranti stanno diminuendo. Da almeno sei anni la popolazione straniera non è in espansione.