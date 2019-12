La Comunità di Sant’Egidio organizza il pranzo di Natale a Matera

La luce a rischiarare le tenebre, come Gesù che arriva nel mondo. E come il pranzo di Natale organizzato dalla comunità di Sant’ Egidio per le persone meno fortunate, per il 25 alle 12.30 nel salone della Chiesa dell’Immacolata. Perché nel giorno di Natale, dicono gli organizzatori, la solitudine ha un peso più grande.

Tante le persone che hanno contribuito: cittadini ma anche ristoratori per il cibo e negozianti per fare un piccolo dono a tutti i commensali, come in tutte le famiglie avviene. Si può ancora aprire il cuore e dare una mano. Per addobbare e allestire la sala, per preparare e servire il pranzo, e per chi volesse fare una donazione, si può inviare un sms o chiamare il 45586, oppure effettuare un versamento tramite iban alla comunità Sant’Egidio. Una realtà che tutto l’anno assiste con concretezza, dedizione e amore chi ha più bisogno, facendo diventare realtà il messaggio del Vangelo.