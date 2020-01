Calcio. I risultati delle lucane di Serie C

Una vittoria e un pareggio per lucane impegnate nella 23esima giornata del campionato di calcio di Serie C.

Allo stadio Viviani il Potenza trova la prima vittoria del 2020 superando per 1 a 0 il Bisceglie grazie ad una rete al 77′ del capitano França. Tante e clamorose le occasioni capitate ai rossoblu del tecnico Raffaele che consolidano la quarta posizione in classifica in ottica playoff. Netta la differenza tecnica con i pugliesi, salvati dall’ottimo portiere Casadei.

Ad Avellino, pareggio di 1 a 1 per l’AZ Picerno. Il vantaggio dei campani al 42′ con l’intuizione di Micovski. La leonessa lucana trova il pari nella ripresa al 49′ con il ritrovato Kosovan e resta in piena corsa per lotta salvezza.