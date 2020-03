Calcio lega pro girone c, la domenica delle pugliesi e delle lucane

La copertina della domenica di serie C è per il Monopoli corsaro al Granillo di Reggio Calabria. I biancoverdi di Beppe Scienza con un match perfetto imbrigliano la capolista e grazie alle reti di Salvemini e Piccinni nel secondo tempo portano a casa la sesta vittoria consecutiva in trasferta blindando la terza posizione e la candidatura da protagonista ai play off.

Ringrazia il Bari che scende in campo al San Nicola con l’obiettivo di accorciare a -7 la distanza dalla vetta. I biancorossi di Vivarini ci riescono non senza difficoltà: Antenucci nel primo tempo e Perrotta nel secondo producono il momentaneo doppio vantaggio ai danni dell’Avellino che si risveglia nel finale con il gol dell’ex di Diego Albadoro.

Domenica da incorniciare anche per il Potenza: i rossoblu di Raffaele completano la settimana d’oro con tre vittorie in tre incontri. Giosa e Fransa a segno contro il Catanzaro e 4° posto al sicuro dagli attacchi della Ternana che si fa raggiungere sul 2-2 da un l Bisceglie volitivo a dispetto del terzultimo posto.

Derby accesissimo a Francavilla con la Virtus subito in vantaggio grazie al solito Perez. IL Picerno non demorde e assesta il pareggio in finale di primo tempo con Guerra ed il gol del sorpasso con Esposito in apertura di ripresa. 3 punti d’oro per gli uomini di Giacomarro a-3 da Casertana e Paganese per la salvezza diretta.