Basket, in C Silver Cerignola resiste in vetta

Nulla di nuovo sotto i canestri di C Silver. Cerignola prosegue il suo percorso netto anche a Corato, superando Nuova Matteotti per 83-79, in una gara difficile solo nel finale. A ruota della capolista resta dunque solo Dai Optical Virtus Molfetta che si aggiudica il testa coda con Anspi Santa Rita per 105-62, mandando a canestro tutti gli uomini. Quota 100 superata anche per Dinamo Brindisi, che deve però attendere un supplementare prima di spuntarla su Diamond Foggia per 102-93. Nelle file della squadra di casa, che si conferma quarta forza del campionato. Prosegue anche contro Fortitudo Trani la striscia positiva di New Virtus Mesagne vittoriosa per 70-66. La squadra di Bray è sempre a braccetto con la Scuola di Basket Lecce, impostasi su Adria Bari per 78-70 con 46 punti complessivi fra Laudisa e Pinto. Fattore campo rispettato anche a Monopoli, con Ap che prevale su Nuova Cestistica Barletta per 73-65 e con New Juvetrani che vince di misura contro Cus Bari, per 87.86. Nel prossimo turno spicca l’incrocio fra Barletta e Corato mentre Cerignola riceve Mesagne.