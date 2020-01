Potenza, restauro conservativo per il Ponte Musmeci

A Potenza verrà finalmente restaurato dopo anni di sollecitazioni il Ponte sul Basento, meglio conosciuto come Ponte Musmeci, dal nome dell’ingegnere romano Sergio che lo concepì negli anni 60′ e lo portò a termine nel 1976.

Unica a livello internazionale con la sua membrana in cemento armato a quattro campate, la struttura visionaria introduce verso il cuore pulsante del capoluogo lucano: nel 2003 dichiarato dal MiBact “monumento di interesse culturale” e nel 2017 affiancato da un comitato per la candidatura a patrimonio Unesco.

Un bando – presentato nel Palazzo della Cultura – nel 2021 consentirà il restauro conservativo, al termine di un concorso d’idee che ha messo a disposizione 3 mln di euro per gli interventi e 350 mila euro per la progettazione, da fondi Po-Fesr 2014-2020, nell’ambito del programma di investimento territoriale integrato per lo sviluppo urbano. Cinque proposte andranno ad una seconda selezione per scegliere il progetto di fattibilità tecnica ed economica che farà il restauro. Altri 2 mln sono destinati per il Parco Fluviale.

“Abbiamo la necessità del ripristino della parte corticale – ha detto il responsabile dell’ufficio comunale, Giuseppe D’Onofrio – e di eliminare le cause di degrado, oltre a mettere in campo tutte le azioni per mantenere questo patrimonio nella condizione migliore”.

“Dovute attenzioni – ha detto il sindaco di Potenza, Mario Guarente – all’opera più importante della città, simbolo architettonico e ingegneristico di valenza internazionale che insieme alla valorizzazione dell’area darà lustro a Potenza verso le prossime sfide.”