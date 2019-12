Acquedotto Lucano: “riparata condotta a Francavilla, in via di ripristino erogazione idrica”

La società lucana comunica che l’erogazione idrica sta tornando lentamente alla normalità nei Comuni interessati dalle recenti sospensioni.

Il guasto alla condotta adduttrice in agro di Francavilla sul Sinni – riporta una nota diramata tramite Facebook da AL – è stato riparato alle 02.00 di questa notte. Il ripristino dell’erogazione non è stato possibile prima perché ai tempi tecnici dei lavori che si sono protratti per la complessità dell’intervento si sono aggiunti quelli per le manovre di lavaggio della condotta necessarie per assicurare il servizio.

Nel corso della mattinata – assicura AL – la situazione tornerà lentamente alla normalità in tutti i Comuni, in molti dei quali già ora l’erogazione è stata ripristinata totalmente o in parte. Ci scusiamo per i disagi che si sono verificati in questi giorni.

I Comuni interessati sono: Francavilla, Chiaromonte, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Cersosimo, Noepoli, San Giorgio Lucano, Colobraro, San Mauro Forte, Accettura, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano, Garaguso. Senise, Rotondella, Nova Siri, Craco, Ferrandina. Valsinni, Tursi, Montalbano Jonico, Pisticci, Stigliano, Salandra, Calciano, Grassano, Grottole, Pomarico, Miglionico, Montescaglioso.