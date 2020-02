Coronavirus, vertice al ministero della Salute con istituzioni sanitarie internazionali

Dopo il vertice di ieri coi ministri della Salute dell’Unione europea – conclusa con una dichiarazione formale sottoscritta da tutti i ministri presenti che è possibile leggere in coda a questo articolo – ha avuto luogo oggi un altro incontro tra il ministro, Roberto Speranza, il commissario europeo alla Salute, Stella Kyriakides, il direttore Europa dell’OMS/WHO, Hans Kluge e il direttore ECDC, Andrea Ammon.

“Grazie al ministro della Salute” ha detto la Kluge “per la grande trasparenza nel condividere le informazioni, che possono aiutare a capire il virus. Grazie anche per aver convocato questo incontro internazionale. Noi all’Oms stiamo lavorando a un coordinamento per rispondere a livello globale. Prendiamo seriamente la situazione, ma ricordiamo che quattro pazienti su cinque hanno sintomi lievi. La mortalità è circa del 2%, in Cina ora dell’1%, ed è soprattutto al di sopra dei 65 anni. Ogni persona che muore in più è già uno di troppo. Il messaggio per la popolazione italiana è di proteggersi e adottare tutte le misure previste dalle autorità. Evitate inoltre ogni forma di discriminazione”.

“Prendiamo sul serio la situazione ma 4 soggetti su 7 hanno sintomi lievi ed hanno una remissione. Il tasso di mortalità è ora all’1% in Cina e soprattutto tra anziani con altre patologie” ha detto il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge, il “messaggio agli italiani è proteggersi e adottare tutte le misure previste dalle autorità sanitarie italiane. Va evitate inoltre la discriminazione sociale, perchè non funziona. Apprezziamo” ha concluso “tantissimo il lavoro che il governo italiano sta facendo”.

La direttrice dell’Ecdc, Andrea Ammon, ha affermato che l’organismo “ha monitorato molto da vicino la diffusione del coronavirus in Italia e l’impatto per i paesi europei. La nostra valutazione è che ci potrebbero essere situazioni simili in altri paesi europei”.

Statement by the Ministers of Health of Austria, Croatia, France, Germany, Italy, Slovenia, Switzerland and the representative of San Marino Rome, 25 February 2020

We all appreciate the efforts made by Italy regarding the current COVID-19 outbreak in North Italy to protect the Italian and European citizens. We agreed on the need to take a common position on the emergency in order to face the present global challenge, based on the following points:

keep open borders: closing borders would be a disproportionate and ineffective measure at this time

sharing and standardizing information for travellers coming back from risk areas or travelling to them

sharing medical and epidemiologic information as well as information on measures adopted to face the infection

standardize information to be provided to professionals and to the public, including possible common information at the borders

Regular conference calls at expert level and periodical meetings at ministerial level

In general not to cancel a priori major events but to evaluate case by case the appropriate measures to be taken

The Croatian Presidency decided to convene regularly EPSCO meetings until the situation is resolved, including neighbour countries