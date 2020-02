Coronavirus, Conte incontra le Regioni nella sede della Protezione Civile

Il governo al completo è nella sede della Protezione Civile per la prima riunione del comitato permanente tra ministri e governatori delle Regioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus

Al tavolo anche il commissario Borrelli, mentre i governatori sono collegati in video

Presenti oltre al premier i ministri Speranza, Boccia, Manfredi, Guerini, Provenzano, D’Incà, Franceschini, Bellanova, Patuanelli, Bonafede, Spadafora, Di Maio, Lamorgese, De Micheli, Bonetti, Gualtieri, Azzolina, Fraccaro, Dadone.

Il capo del Governo: “Sono fiducioso perché tutti i presidenti si sono dimostrati disponibili alla collaborazione” inoltre sono allo studio anche misure per reagire all’emergenza economica: “facendo sistema” promette “offriremo una risposta anche sul piano economico incredibile”.

Dopo le fughe in avanti di alcuni governatori, non concordate con le istituzioni nazionali, il premier allo scopo di evitare ordinanze “non giustificate che rischiano di risultare dannose” ha incontrato i presidenti di Regione.

Così in Basilicata, il presidente Bardi aggiusta il tiro della criticata ordinanza il cui testo definitivo (pubblicato intorno alle ore 18.00 sul sito istituzionale e sul Bur) è spiegato anche con un videomessaggio, indirizzato ai soli “studenti residenti in Basilicata che rientrano dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni” che dovranno pertanto “comunicare la propria presenza ai competenti Servizi di Sanità Pubblica per l’adozione delle misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”. Inoltre, “i sindaci di tutti i Comuni” lucani in collaborazione con tutte le altre istituzioni comunali censiranno gli studenti provenienti dalle suindicate regioni comunicando i dati agli uffici di sanità pubblica delle Asl di competenza”.

La Puglia invece si è mobilitata con il presidente Emiliano, che insieme al capo dipartimento Montanaro e al dirigente Protezione civile Lerario ha partecipato in video conferenza alla riunione del tavolo nazionale permanente di Protezione civile. Inoltre il presidente pugliese ha riunito il comitato regionale congiunto dei medici di Medicina generale e pediatri di libera scelta per coordinare al meglio il lavoro e lo scambio di informazioni. Lavoro concretizzato anche sul fronte della corretta informazione ai cittadini con l’apertura sul portale istituzionale di una sezione dedicata al Coronavirus (regione.puglia.it/coronavirus) per offrire ai pugliesi un punto di riferimento ufficiale con le informazioni in tempo reale: dai documenti ufficiali alle indicazioni da seguire.