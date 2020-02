Coronavirus, Conte: “Massimo livello precauzionale”. Leone: “Evitiamo allarmismi”

I casi da Coronavirus in Italia continuano ad aumentare. Dopo la giornata di venerdì, nella quale sono state identificate 15 persone contagiate in Lombardia e due in Veneto, una delle quali è morta. Lo ha annunciato il presidente Zaia. Il numero dei casi, intanto, nella giornata di sabato è salito.

Il premier Conte sta seguendo da vicino la situazione “Il livello precauzionale è massimo”, ha sottolineato venerdì in tarda serata a margine di una lunga giornata.

Il premier ha annunciato, inoltre, che è stata disposta una quarantena per tutti quelli che sono entrati in contatto con i contagiati.

I casi, per ora, si concentrano tutti nel Nord Italia, anche se il dibattito e le preoccupazioni riguardano tutto lo Stivale. In Basilicata, intanto, è polemica sulla questione. Il consigliere di Italia viva Mario Polese ha depositato una mozione consiliare con la quale chiede misure speciali per chi entra in Basilicata dalla Cina chiedendo espressamente al governatore Bardi e all’assessore Leone di interloquire con il ministro Speranza anche attraverso i parlamentari lucani affinché si attivi un cordone sanitario più efficace.

“L’emergenza Coronavirus non dovrebbe essere oggetto di strumentalizzazione politica, in Basilicata è stata costituita una task force per gestire eventuali criticità. Il protagonismo, in questi casi, può solo contribuire a generare allarmismi”. Così l’assessore Leone, replicando al consigliere Polese.

“La task force istituita in Regione Basilicata, secondo le indicazioni ministeriali e dell’Organizzazione mondiale della santità, ha già dato dimostrazione di piena efficienza e tempestività nel caso del cittadino cinese residente a Lavello.

Intanto, al Dipartimento della Protezione Civile è in corso la riunione del Comitato Operativo sul Coronavirus, presieduta dal presidente Giuseppe Conte.