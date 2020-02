Al San Carlo di Potenza un ambulatorio per persone affette da fibromialgia

Potenza, 31 gen – Nell’ospedale San Carlo di Potenza sarà aperto un ambulatorio per persone affette da fibromialgia: lo ha annunciato oggi nel capoluogo lucano l’assessore regionale

alla sanità, Rocco Leone, nel corso di una conferenza stampa per la presentazione dell’iniziativa “Comuni a sostegno di chi soffre di fibromialgia”. Nell’ospedalesarà apertoper persone: lo ha annunciato oggi nel capoluogo lucano l’assessore regionalealla sanità,, nel corso di una conferenza stampa per la presentazione dell’iniziativa “Comuni a sostegno di chi soffre di fibromialgia”.

Si tratta, ha aggiunto Leone, di “una patologia che a pieno titolo rientra tra le malattie immunologiche e reumatologiche.

Il suo riconoscimento – è scritto in una nota – è importante, ma rimane prioritaria la cura attraverso terapie antalgiche che consentano una migliore qualità della vita. Circa 2.500 i lucani che ne soffrono, con conseguenti costi sociali, siamo accanto alle persone che soffrono e il Comune di Potenza ci garantisce un importante supporto”.

L’assessore regionale all’ambiente, Gianni Rosa, ha invece ricordato che nel 2016 presentò “una specifica mozione in Consiglio regionale, a seguito della quale l’anno successivo si giunse alla promulgazione della legge regionale, unica in Italia ad affrontare organicamente la materia. Da allora, evidentemente non c’è stata la sufficiente sensibilità per dar seguito a quanto previsto nella norma.

L’attuale governo regionale, grazie alla concretezza delle scelte poste in essere, è passato dalle parole ai fatti evitando che il provvedimento continuasse a giacere in un cassetto. La Regione non ha competenze specifiche in materia, ma può e deve essere vicina a chi soffre, come in questo caso, per una malattia molto dolorosa”.

Il vicesindaco di Potenza, Antonio Vigilante, ha infine annunciato che il Comune “sta distribuendo presso le sedi comunali, a cominciare dall’Urp di piazza Matteotti, moduli da compilare, attraverso i quali formalizzare la richiesta al Ministero del riconoscimento di tale patologia”. (ANSA)