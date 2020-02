Coronavirus: il Governo dichiara lo stato di emergenza in Italia

E’ la prima volta che l’Italia decreta lo stato d’emergenza in conseguenza di un rischio sanitario legato alla diffusione di un virus

Da giovedì sera anche l’Italia entra nella mappa mondiale dei casi confermati di Coronavirus dopo la conferenza stampa serale del premier Conte con il ministro della Salute Speranza e il prof. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

In mattinata s è riunito nuovamente il Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza che ha costretto il ministro Speranza a “rinviare tutte le iniziative programmate” venerdì. I primi due casi confermati di coronavirus in Italia riguardano una coppia di turisti cinesi provenienti da Wuhan atterrati a Milano il 23 gennaio prima di arrivare in un hotel a Roma.

La coppia, ricoverata allo Spallanzani, aveva fatto una tappa anche a Parma, ma il direttore dell’ospedale conferma che non c’è stato nessun contagio. Un caso sospetto anche in Veneto: un minore del Trevigiano rientrato da un viaggio in Cina.

Dopo l’annuncio della chiusura dei voli da e per la Cina gli ultimi aerei in “schedule” prima della chiusura del traffico sono atterrati a Malpensa e Fiumicino dove già dalla scorsa settimana erano partiti i controlli della temperatura corporea attraverso termoscanner attivato dall Usmaf del ministero della Salute per i viaggiatori provenienti da Wuhan (Cina).

A Civitavecchia sono anche cominciate le operazioni di sbarco dalla Costa Smeralda ormeggiata al porto per i 1143 passeggeri che erano rimasti bloccati a bordo per il sospetto caso di Coronavirus, poi rientrato. Il bilancio totale dei morti per il virus in Cina è di 213 persone, il numero dei casi di infezione confermati nel Paese è di 9.700.