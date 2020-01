Medici senza frontiere, i risultati di un rapporto a favore dei braccianti

Sono circa duemila i braccianti migranti in Basilicata, le cui “vite a giornata” scorrono sul territorio di sgombero in sgombero, di ingaggio in ingaggio, in cerca di una sistemazione umana e dignitosa.

È la fotografia scattata dal rapporto “Vite a giornata. Precarietà ed esclusione nelle campagne lucane” di Medici Senza Frontiere, presentato a Matera, a Palazzo Lanfranchi.

Tra luglio e novembre 2019 sono state oltre 900 le visite mediche effettuate da cui è emerso che 1 paziente su 3 presentava infiammazioni muscolosceletriche dovute alle dure condizioni di lavoro nei campi; 1 paziente su 4 presentava problemi medici riconducibili alle condizioni di vita insalubri negli insediamenti informali; più di 1 paziente su 2 riscontrava problemi di accesso al sistema sanitario, con la negazione di fatto del diritto alla salute. Solo il 43 per cento era in possesso di una tessera sanitaria in corso di validità, mentre il 27 per cento aveva una tessera sanitaria scaduta e,nonostante avesse un permesso di soggiorno in corso di validità,non era in grado di rinnovarla per barriere amministrative legate all’impossibilità di eleggere una residenza.

A questo si aggiungono le difficoltà ad accedere al mercato immobiliare, poiché impossibilitati ad anticipare garanzie locative e/o per motivi di discriminazione.

Le cure mediche e l’orientamento socio-sanitario sono stati offerti da Medici Senza Frontiere in 7 insediamenti informali, 4 nella provincia di Potenza e 3 in quella di Matera, tra cui l’ex-Felandina. Qui a seguito deò tragico incendio in cui una giovane donna ha perso la vita, è stata attivata una procedura di allontanamento delle persone che è conclusa con lo sgombero dell’insediamento avvenuto il 28 agosto.

Due le principali “raccomandazioni” formulate da Medici senza frontiere: attivare “ambulatori di medicina dedicati nei territori in cui si registra una forte presenza di stranieri, anche a carattere regionale”; e “definire strategie di lungo periodo per garantire soluzioni abitative dignitose alle persone di origine straniera presenti sul territorio”.Una prima risposta arriverà domani quando a Serra Marina di Bernalda sarà inaugurata la Casa della Dignirà per “l’accoglienza dei migranti che lavorano nelle campagne”, struttura acquistata dall’Arcidiocesi di Matera – Irsina grazie ai finanziamenti 8xmille.