Al Museo Provinciale di Potenza la mostra “I Colori della Scienza”

Si intitola “i colori della scienza” la mostra che sarà inaugurata a Potenza, rientrante nell’ambito del progetto “Art & Science Across Italy”, un’idea nata dal CERN di Ginevra e sviluppata in Italia grazie al contributo dell’Istituto Nazionale di fisica nucleare e, qui in Regione, all’Università degli Studi di Basilicata.

Scopo dell’iniziativa è stato prima quello di far conoscere la scienza agli studenti di diversi istituti superiori attraverso dei seminari svolti da scienziati e ricercatori per poi, tramite l’arte, dare la possibilità agli studenti di esprimere le conoscenze acquisite in opere.

Arte, dunque, quale mezzo per trasferire informazioni. Sono circa 100 i lavori in mostra presso il Museo provinciale di Potenza realizzati da studenti potentini e materani. Le migliori sette opere verranno selezionate da una giuria di esperti per poi competere con i progetti realizzati da studenti di altre 10 città italiane, tutte del centro e nord Italia, per aggiudicarsi i premi finali, ovvero delle borse di studio per esperienze formative presso il CERN di Ginevra.

Giuseppe Cutro – USB (Ufficio Stampa Basilicata)