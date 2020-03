Coronavirus, nuove misure dal Comune di Matera

L’istituzione del numero verde regionale 800996688 e quello della protezione civile del Centro operativo del comune 800 262667 compensano e potenziano le attività del Coc del Comune di Matera, il quale resta a disposizione dei cittadini. Intanto, diverse le misure adottate dal Comune di Matera per la prevenzione. In primis, il rispetto della distanza di un metro tra le persone: “Stiamo evitando il concentramento delle persone non superando il numero di 10 ingressi in Comune – spiega la referente del Coc, Maria Rita Iaculli – stessa cosa per i consigli comunali: non potranno assistervi più di 30 persone, sempre per garantire la distanza minima per la prevenzione. Stessa cosa varrà per gli stessi consiglieri comunali. Infine, stiamo facendo stampare e diffonderemo presto in giro per la città una serie di manifesti informativi riguardo alle minime accortezze igieniche e ai contenuti del dpcm”. Il Comune ha inoltre interrotto tutti gli eventi pubblici fino al prossimo 3 aprile.