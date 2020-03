Raccolta differenziata e ztl, gli operatori turistici di Matera si riuniscono

Raccolta differenziata e zona a traffico limitato. Principalmente questi i temi affrontati dai ristoratori del centro storico di Matera. Più in generale è emerso c’è preoccupazione per il calo dell’affluenza imputabile all’emergenza coronavirus. Ed il monito non è tanto sui mesi attuali, Gennaio, Febbraio e Marzo, da sempre più deboli rispetto al resto dell’anno quanto sulle disdette in alcuni casi arrivate sui mesi di giugno. Ritornando sulle tematiche strettamente operative, non piace agli operatori l’attuale proposta ancora aperta dell’amministrazione comunale, di prevedere un conferimento troppo limitato della raccolta differenziata. A titolo di esempio: il conferimento del vetro una sola a settimana.

L’attuale zona a traffico limitato che prevede dalle 10 alle 20 una inibizione per la mobilità – hanno sottolineato – se deve essere rivista deve prevedere una limitazione minore. Una riformulazione che tenga conto del minor afflusso di gente. Magari con una finestra all’ora di pranzo come già previsti in passato oppure più servizi