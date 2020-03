Coronavirus, Confindustria Basilicata: “Aiuti non solo alle zone rosse”

E’ necessario che alcune delle misure di sostegno alle imprese che si stanno discutendo in queste ore vengano estese a tutti i territori e non solo a quelli delle cosiddette “zone rosse”. Per quanto la Basilicata, al momento, non abbia ancora fatto registrare casi di contagio, la sua catena produttiva non è affatto immune dal virus della sfiducia e dell’incertezza che ha colpito l’economia del Paese, con pesanti ricadute che non tarderanno a farsi sentire. E’ necessario, quindi, correre ai ripari”. E’ quanto dichiara il presidente di Confindustria Basilicata, Pasquale Lorusso, chiedendo che sui tavoli ministeriali in cui Confindustria è impegnata in un serrato confronto con il Governo in merito ai provvedimenti urgenti da adottare, si tenga conto della situazione di complessiva gravità economica in cui versa l’intero mondo produttivo.

“Ora è necessario – ha aggiunto Lorusso – affrontare la programmazione di nuovi interventi con l’auspicio del ripristino di un generale clima di normalizzazione, attraverso il responsabile contributo di tutti i soggetti istituzionali, delle parti datoriali e sociali, per provare insieme a mettere in campo tutti gli strumenti utili atti a favorire la ripresa economica. Istanze che ho rappresentato anche al presidente della Regione, Vito Bardi”.