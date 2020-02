Puglia, la Corte dei Conti: “Aumentano i fascicoli, ogni magistrato deve gestirne quasi 3700”

Oltre 6500 nuovi fascicoli aperti, con un incremento del 23% rispetto al 2018, che superano di gran lunga i poco più di 5200 definiti nel corso dell’anno. La sezione regionale pugliese della Corte dei Conti lancia l’allarme su un sistema di verifica della contabilità pubblica sempre più difficile da gestire, nonostante il decreto Milleproroghe abbia inserito in organico 25 nuovi magistrati, ma nella sede centrale di Roma. In totale, come si legge nella relazione del Procuratore regionale Carmela de Gennaro in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, ogni componente della Corte dei Conti pugliese ha in carico 3682 fascicoli, destinati ad aumentare. Entrando nel merito, le questioni economicamente più rilevanti si riscontrano nell’ambito dei fondi europei, con l’illecita percezione di 6 milioni e 294 mila euro, di cui oltre 4 da dover risarcire alla Regione Puglia. Di questi, 2,6 milioni di euro sono da addebitare a un gruppo industriale di Massafra che avrebbe percepito fondi relativi ai contratti integrati di agevolazione per le piccole e medie imprese facendo transitare in modo illecito i dipendenti in tre società diverse del gruppo. Rilevante anche il danno causato dall’ex direttore generale dell’Arif, che avrebbe percepito 122mila euro in consulenze esterne nonostante la normativa gli vietasse esplicitamente di poter svolgere tali attività.