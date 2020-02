Terza giornata: “Speranza cristiana e Mediterraneo. Le sfide di un cambiamento d’epoca”

“Speranza cristiana e Mediterraneo. Le sfide di un cambiamento d’epoca”: la terza giornata di lavori al Castello svevo in occasione di “Mediterraneo frontiera di pace”, si apre con la riflessione di Adriano Roccucci, ordinario di storia contemporanea all’Università Roma Tre.

“La guerra – ha osservato Roccucci – diffonde violenza nelle società, le riveste dell’abito dell’odio, che sempre più è percepibile nel dibattito pubblico e nella vita quotidiana. Si diffondono le armi. Il militarismo esercita un fascino su settori consistenti della società.

Si sta affermando una riabilitazione della guerra, considerata strumento legittimo per risolvere situazioni conflittuali e per perseguire obiettivi politici”. Roccucci nel suo discorso ha evidenziato come in molte società che si affiaccianio nel mediterraneo si diffondo atteggiamenti di ostilità in cui motivazioni politiche si mescolano a pregiudizi antiebraici consolidati in una miscela spesso inscindibile. Poi un passaggio anche sul tema delle migrazioni;: si tratta di una questione prettamente del mediterraneo: Roccucci ricorda che “alcune stime riportano il numero di oltre 19.000 morti nel Mediterraneo tra il 2013 e il 2019. Di fronte a questa enorme tragedia non si può far finta di niente”.

“Accogliere, proteggere, promuovere e integrare: questa – conclude Roccucci – è la risposta che la Chiesa indica al fenomeno delle migrazioni contemporanee e che occorre tradurre in azioni concrete, in proposte alla società, in una cultura da diffondere”.