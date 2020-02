Calcio, Serie C. Non “Rende” il 2020 del Potenza

Si apre ufficialmente la crisi in casa Potenza. Al Viviani, pareggio di 2-2 contro il Rende, capace di cogliere in pieno recupero un punto in chiave salvezza e che evidenzia le pecche dei lucani.

Vantaggio ospite dopo appena 30 secondi: prateria sulla sinistra per Blaze, cross in area dove Libertazzi comodamente tra le maglie rossoblu. Doccia fredda per mister Raffaele e i 2800 spettatori, pochi nonostante la possibilità riservata agli abbonati di portare gratuitamente una persona. La reazione potentina matura il pari al 10′: Ferri Marini procura una punizione davvero invitante per i piedi di Emerson. Il difensore brasiliano indovina la parabola vincente e con l’aiuto del portiere Borsellini insacca la terza realizzazione personale in campionato. Il riequilibrio non accende il match, tra un po’ di nervosismo e blocchi a centrocampo, al 27′ è il Rende a mancare il gol con una testata sottomisura di Blaze terminata sul fondo. Oltre la mezz’ora, un traversone di Viteritti trova l’estremo calabrese attento sulla linea, ma è al 40′ che dimostra prontezza di riflessi con uscita a ribattere su punizione defilata di Dettori. Manca poco al riposo, bellissima la cavalcata di Coccia, palla al piede, il numero 7 conclude in area di rigore trovando però i guantoni di Borsellini.