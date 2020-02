Bari, terzo appuntamento del “Progetto Accogli”

Giunto al suo terzo appuntamento, il “Progetto Accogli” prosegue con l’elaborazione di un itinerario in grado di aiutare i giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni, ad individuare il proprio percorso di vita, ma anche un progetto di crescita del territorio pugliese. La terza tappa si è svolta nella sede del seminario arcivescovile di Bari ed ha coinvolto il Forum nazionale delle associazioni familiari, attraverso il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ad oggi il «Progetto Accogli» ha coinvolto 19 regioni, 400 famiglie e mille persone in tutta Italia. Nella sola Puglia hanno preso parte agli incontri del percorso formativo 13 famiglie e 22 persone. L’incontro è stato suddiviso in due parti per permettere ad adulti e ragazzi di affrontare il percorso di formazione in maniera personalizzata. I più giovani sono stati coinvolti dalla formatrice Emanuela Megli in una conversazione frontale sulla scoperta dei valori personali su cui incentrare le loro vite. Altri temi toccati durante la giornata di formazione sono stati la valorizzazione degli errori, la capacità di risollevarsi e l’individuazione dei propri modelli di vita. Anche agli adulti è stato proposto un percorso affine, durante il quale si è affrontato il tema del confronto con le giovani generazioni, i modelli relazionali più efficaci con cui costruire il rapporto tra genitori e figli e come lasciare ai più giovani i loro spazi accettando la possibilità che i figli commettano degli sbagli. Obiettivo principale, quello di promuovere il concetto stesso di famiglia, come “luogo” nel quale far crescere la qualità della vita dell’intera società.