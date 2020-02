Bari, la cantante israeliana Noa al Teatro Petruzzelli

Si esibirà sul palco del Teatro Petruzzelli, la cantante israeliana Noa, riproponendo musiche del celebre compositore tedesco Bach, su brani eseguiti sia in inglese che in ebraico, con il progetto musicale “Letters to Bach”. Si tratta di 12 brani musicali del compositore tedesco, di cui Noa ha curato i testi, ispirati a tematiche di interesse generale: dalla tecnologia alla religione, dal riscaldamento globale al femminismo, dall’eutanasia al conflitto israelo-palestinese. Per la cantante israeliana, la musica e l’arte in generale rappresentano un mezzo per trasmettere un messaggio di pace, in un momento, come quello attuale, scandito da guerre e conflitti.