Papa Francesco a Bari, la Conferenza Episcopale Italiana apre i canali social

La Chiesa si apre ai social, in occasione dell’incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo, frontiera di pace”, in programma a Bari dal 19 al 23 febbraio, e lo fa aprendo profili e pagine social su Facebook, Twitter e Instagram. La Conferenza Episcopale Italiana ha infatti scelto di ampliare la propria comunicazione nel contesto digitale e di “abitare” con una presenza attiva le principali piattaforme. “Di fronte a un mondo che è ormai profondamente cambiato nella fruizione dell’informazione e nelle modalità relazionali, la Chiesa Italiana – ha dichiarato Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali Cei – accetta la sfida di raggiungere quei milioni di persone che trascorrono almeno due ore al giorno sui social per cercare momenti di svago, ma anche per raccogliere notizie utili alla formazione della propria opinione sui temi sociali e politici più importanti”. Una comunicazione che quindi, proprio per la sua natura tecnologica e innovativa, si rivolgerà a tutti: sia ai fedeli che vogliono restare aggiornati sulla vita della Chiesa Italiana e sul magistero del Papa, sia a coloro che sono interessati ad ascoltare la voce ecclesiale in ordine al dibattito sociale e culturale. Al centro, la volontà di creare e rafforzare il senso di comunità anche sulla Rete, nel solco di quanto scritto da Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2020: “Abbiamo bisogno di pazienza e discernimento per riscoprire storie che ci aiutino a non perdere il filo tra le tante lacerazioni dell’oggi; storie che riportino alla luce la verità di quel che siamo, anche nell’eroicità ignorata del quotidiano”.