Giorno della Memoria, a Matera una medaglia d’onore in memoria di Marcello Romano

Una data per non dimenticare, una data che sia da monito. Il 27 gennaio, in tutto il mondo, si celebra il Giorno della Memoria per ricordare l’orrore dell’Olocausto del quale furono vittime migliaia di ebrei, sterminati nei campi di concentramento nazisti. Della loro sparizione, fino al 27 gennaio 1945, nessuno sapeva e sospettava nulla o, ancor peggio, ne ignorava volutamente l’obiettivo.In Italia furono gli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2000 n. 211 a definire le finalità del Giorno della Memoria. cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, vengono organizzati per conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.

In occasione della ricorrenza del “Giorno della Memoria” la Prefettura di Matera, di concerto con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Isabella Morra” di Matera, ha organizzato un momento di riflessione con la partecipazione di studenti e docenti. Nel corso dell’incontro , il Prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri, ha consegnato la medaglia d’onore, in memoria Marcello Romano, internato, dal 9 settembre 1943 al 5 maggio 1945, in un lager nazista.