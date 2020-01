Papa Francesco a Bari, ecco come si prepara la città all’arrivo del Santo Padre

La città di Bari si prepara alla visita di Papa Francesco, in programma per domenica 23 febbraio, a chiusura dell’incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo frontiera di pace”. In prefettura, si è tenuta una nuova riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, in vista dell’evento che dovrebbe richiamare nel capoluogo pugliese oltre 40 mila visitatori. Saranno quindi potenziati i collegamenti ferroviari, con servizi aggiuntivi sulle linee di Trenitalia, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrotramviaria e Ferrovie Sud est, per un totale di 30 corse. Gli autobus in arrivo nel capoluogo pugliese da nord utilizzeranno il Varco della Vittoria e attraverseranno l’area portuale fino al palazzo della Dogana, dove i fedeli potranno scendere; gli autobus in arrivo da sud, invece, lasceranno i fedeli in largo Giannella sul Lungomare Nazario Sauro. Per consentire a tutti di poter seguire la messa che sarà celebrata dal Santo Padre in Piazza Libertà, saranno inoltre allestiti dalla Regione Puglia maxi schermi in piazza del Ferrarese, sul largo antistante la Basilica di San Nicola e lungo Corso Vittorio Emanuele. In vigore anche numerosi divieti di transito e parcheggio, molti dei quali interesseranno in particolare in residenti della città vecchia. Infine, secondo una prima stima, saranno oltre 1.500 gli uomini e le donne impegnati per garantire sicurezza e accoglienza. Venti ambulanze saranno disponibili per il pronto intervento, 5 in riserva e saranno inoltre allestiti quattro Punti Medici Avanzati, tutti a cura del Servizio Sanitario.