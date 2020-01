Regionali pugliesi, i Cinque Stelle scelgono online il loro candidato presidente

Consultazioni aperte fino alle 19, previsto ballottaggio se nessuno raggiungerà il 50% dei voti

Una sfida a 15, per decidere chi sarà l’alfiere del Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni regionali pugliesi di primavera. E’ il giorno del voto online per i militanti pentastellati, chiamati a scegliere sulla piattaforma Rousseau dalle 10 alle 19 il nome giusto per provare a contendere la Regione Puglia a Michele Emiliano e al candidato del centrodestra che verrà individuato nei prossimi giorni. Una corsa che sembra circoscritta ai quattro consiglieri regionali uscenti che si presentano ai nastri di partenza, prima tra tutti Antonella Laricchia, seconda a sorpresa nel 2015 anche grazie alle divisioni nel campo conservatore, e che in questi anni ha fatto da portavoce principale del movimento. Contro di lei si presentano in primis Mario Conca, consigliere di Gravina in Puglia spesso in posizione critica nei confronti della linea ufficiale del Movimento, e i due salentini Cristian Casili e Antonio Trevisi che contano sull’appartenenza territoriale per contendere lo spazio ai due candidati “baresi”. Completano il quadro gli attivisti Michele Loseto, Nicola Rogliero, Matteo Biancofiore, Raffaele Renna, Francesco

Mangione, Francesco Formica, Angelo Amato, Francesco Spagnulo, Domenico Cirasole, Pietro Luccarelli, Caterina Grittani. Se nessuno

raggiungerà il 50% al primo turno sarà necessario un secondo turno di ballottaggio tra due più votati. Risultati probabilmente già noti nella tarda serata.