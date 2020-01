Le orecchiette baresi approdano a New York al Travel Show: nella Grande Mela anche Nunzia

Le orecchiette di Barivecchia che fanno impazzire baresi e turisti approdano a New York, durante il The New York Times Travel Show, evento organizzato dal The New York Times e giunto ormai alla sua 15esima edizione. La manifestazione, che si terrà a New York dal 24 al 26 di gennaio, ospiterà più di 30 seminari dedicati al settore turistico con più di 30 eventi culturali e la partecipazione di 150 esperti, offrendo l’opportunità di entrare in contatto con più di 11.750 giornalisti e operatori del settore e circa 25 mila potenziali viaggiatori. Numeri da capogiro. E tra i presenti anche la Regione Puglia per il suo secondo anno consecutivo, con uno stand di 36mq, al cui interno sarà presente anche Nunzia Caputo, la regina delle orecchiette, che diventerà ambasciatrice del territorio pugliese portando uno degli elementi simbolo della gastronomia del Mezzogiorno. Al suo fianco, il sindaco Antonio Decaro e lo staff di Pugliapromozione guidato da Luca Scandale, dirigente del Piano Strategico del Turismo e Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura e Turismo. All’interno dello stand, quindi, la signora Nunzia mostrerà ai visitatori come realizzare le orecchiette baresi. Alla manifestazione sarà presente anche il tenore pugliese Aldo Caputo. “Questa è per Bari una straordinaria occasione di promozione turistica ma anche di crescita – ha dichiarato soddisfatto il primo cittadino – Questa è l’occasione per dire al mondo e per dire a noi stessi che dobbiamo fare il grande salto, tutti insieme, investendo sulle nostre tradizioni e sulla nostra identità, proposte in chiave moderna e attrattiva. A New York – ha proseguito il sindaco Decaro – non porteremo solo la nostra pasta ma porteremo un’esperienza, quella dei sapori delle nostre eccellenze enogastronomiche, quella della nostra manualità, quella delle nostre tradizioni preservate dalle persone che ogni giorno accolgono migliaia di turisti e li fanno entrare nelle loro vite e nelle loro case”.