Regionali Puglia, scontro tra Martina e Calenda sul mancato appoggio di Iv a Emiliano

Colleghi di governo un tempo, coinquilini di maggioranza litiganti adesso, con al centro la questione Emiliano. Maurizio Martina e Carlo Calenda incrociano le armi a distanza, con l’ex ministro dell’Agricoltura che attacca dicendo che “gli accordi tra Carlo Calenda e Matteo Renzi per candidati alternativi al centrosinistra alle regionali avranno l’unico risultato di aiutare così Salvini e la destra più pericolosa. Perché nei sistemi elettorali maggioritari a turno unico, presentare candidati che dividono il tuo campo significa solo questo: aiutare le destre che invece si sono unite. E’ la vecchia logica del vicino-nemico che ci ha già fatto pagare prezzi molto alti in passato e pare non abbia insegnato nulla purtroppo”. A stretto giro arriva la replica via Twitter di Calenda: “Caro Maurizio Martina non attacca. Non è che voi vi ricandidate il peggior Governatore d’Italia senza alcun confronto e poi ci chiedete di stare zitti e buoni. Ne parliamo dopo le elezioni in Emilia Romagna. Fino a quel momento pancia a terra e zero polemiche”. Calenda si chiede poi che “dignità mostri il Pd” nel sostenere Emiliano che “ha definito i governi del Partito democratico ‘al soldo delle Lobby'” e “ha presentato ricorsi (regolarmente persi) su ogni atto dei nostri Governi”. Calenda scrive poi che le “primarie in Puglia sono militarizzate dalle clientele e dal Pd locale sottomesso a Emiliano” che “non c’entra nulla con il centrosinistra, tanto che è stato appoggiato ed ha appoggiato sindaci apertamente fascisti”.

Caro .⁦@maumartina⁩ non attacca. Non è che voi vi ricandidate il peggior Governatore d’Italia senza alcun confronto e poi ci chiedete di stare zitti e buoni. Ne parliamo dopo le elezioni in Emilia Romagna. Fino a quel momento pancia a terra e zero polemiche. pic.twitter.com/qXPFupxep6 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) January 15, 2020