“La cultura batte il tempo” a Parma 2020, Mattarella inaugura l’anno da capitale italiana della cultura

Bellezza e cultura. I due fattori che salveranno il mondo, più volte citati nella cerimonia inaugurale di Parma capitale italiana della cultura per il 2020, nel teatro Regio della città emiliana. “La cultura batte il tempo” è il clame del grande evento.

Lunghissimi applausi salutano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Parma e l’Emilia Romagna è un territorio particolarmente ricco e affascinante del grande tessuto culturale nazionale. La città si è arricchita nel tempo di cultura e di saperi, quale crocevia di commerci, incontri – riepiloga il presidente della Repubblica – Parma ha attraversato stagioni assai fertili, è stata protagonista dal Risorgimento alla Resistenza, fino agli anni della grande crescita economica e sociale, e ai nostri giorni. L’anno da capitale italiana della cultura sarà occasione per far conoscere le nostre radici, offrendole all’Europa”. L’invito poi a “sentire la storia come spinta alla innovazione. Battere il tempo vuol dire affrontare la modernità per raggiungere traguardi di maggiore civiltà, benessere, conoscenza, mettendo in moto un circuito virtuoso da una generazione all’altra, in cui i giovani possano crescere. La cultura, segno distintivo di ogni società, è tutt’altro che staticità, ma apertura alla conoscenza e rispetto delle differenze. La cultura che trasmette memoria e che ci renda più ricchi di umanita innanzitutto. La cultura e l’arte non sono ambiti separati dalla vita di tutti i giorni. E l’anno da capitale permette questo: porre in sinergia le istituzioni con tutte le forze sociali, in una collaborazione tra pubblico e privato, per rafforzare il tessuto civile, oltre a quello economico, con risultati destinati a rimanere. La sostenibilità sia l’orizzonte del nostro impegno culturale, economico e civile. Auguro a Parma di vivere con gioia e con impegno questa grande occasione”.

Ha ringraziato il presidente, il ministro ai Beni culturali, Dario Franceschini: “Ringrazio il presidente Mattarella per aver citato, nel discorso di fine anno, Matera capitale europea della cultura e, Parma capitale italiana. Questa diventerà una buona prassi. La sfida di Matera ci fece capire come le città fossero pronte a riprogrammarsi, a riscoprire e a valorizzare le proprie identità. Pensammo così di isitituire la capitale italiana della cultura, in attesa della prossima, europea, nel 2033. Bene: ogni anno si registra una qualità crescente della programmazione, con progetti sempre più trasversali, innovativi. Parma poi ha tutto: storia, cibo, musica, imprese culturali, opere, grandi luoghi, arte, letteratura, poesia, cinema. Ci sono e ci saranno sempre nuovi grandi talenti”.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, pure riepiloga la storia di Parma e dell’Emilia Romagan tutta: “Siamo stati una terra poverissima, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oggi siamo diventati terra che produce quasi 160 miliardi di pil all’anno. Produciamo ed esportiamo prodotti inimitabili per la qualità superiore. Abbiamo fatto crescere, in questi cinque anni, il turismo, da 45 a 60 milioni di presenze. Anche quest’anno sarà occasione per avviare indotti, filiere, per creare nuovi posti di lavoro, nel turismo e nella cultura, in una ottica di crescita sostenibile, del digitale e dell’innovazione tecnologica. Siamo in una terra ricca di eccellenze architettoniche e culturali. E da qui rispondiamo al periodo di oscurantismo che stiamo vivendo. Si pensi a quanto accaduto alla senatrice Segre. All’oscurantismo rispondiamo con la cultura e con la bellezza”.

“Si apre un anno entusiasmante – afferma il presidente della Provincia, Diego Rossi – periodo che sarà denso di attività. Una grande sfida per il nostro territorio. Terra di apertura, di incontro tra le comunità. Questo ha fatto di Parma una grande realtà. E quest’anno non sarà solo una grande vetrina, ma l’occasione per immaginare e per tracciare un futuro che sia ancora più ricco, nella direzione della cultura”.

“Abbiamo il compito di farci ambasciatori, di portare avanti in prima persona il nome della città – afferma il sindaco, Federico Pizzarotti, il quale ha aperto i lavori – in un percorso di inclusione, di crescita e di sviluppo con la cultura quale filo conduttore, perché essa è l’unica cosa che, se ci pensate – osserva il primo cittadino – ci rende felici e produce felicità. Ci sono pochi momenti in cui si avverte tutta la grandezza e la pienezza della vita. E certamente questo è uno di essi: uno straordinario punto di partenza”. Oltre cento sindaci in platea.