Conclusa progettazione per acquedotto Locone: investimento da 80 milioni di euro

Un investimento di circa 80 milioni di euro per un nuovo vettore idrico di circa 47 chilometri, con una portata di 1.000 litri al secondo. Si è conclusa la progettazione “Locone – II Lotto” che porterà alla realizzazione di un nuovo acquedotto a servizio di Bari, dei quartieri Palese e Santo Spirito, degli abitati di Bisceglie, Giovinazzo e Molfetta. Lo sottolinea in una nota Acquedotto Pugliese (Aqp). Le acque potabilizzate dell’impianto del Locone saranno trasportate a 452mila cittadini, assicurando loro quasi 32 milioni di metri cubi d’acqua l’anno. Le procedure di gara, dopo le autorizzazioni, partiranno nel 2021. Il presidente di Aqp, Simeone di Cagno Abbrescia, ha commentato positivamente “l’efficientamento delle reti e un sofisticato sistema di interconnessione che consentono di gestire in modo razionale una risorsa unica e preziosa come l’acqua e soprattutto di rispondere in modo sempre più puntuale alle reali esigenze del territorio servito, cosicché l’acqua arrivi lì dove serve e nelle giuste quantità”.

Il progetto, realizzato dalla direzione Ingegneria di Aqp, prevede un’interconnessione tra gli schemi acquedottistici pugliesi, grazie al trasferimento delle acque dei bacini meno deficitari ai territori più soggetti a carenza idrica, con un risparmio energetico di oltre 6mila tonnellate di CO2 non immesse in atmosfera ed economico per 2 milioni di euro l’anno.

Previste anche opere civili e idrauliche di funzionamento, compreso un nuovo torrino di disconnessione a Molfetta.

“L’opera – commenta l’ad di Aqp, Nicola De Sanctis – si inserisce in un piano strategico di interventi pluriennali che l’azienda è impegnata a realizzare lungo tutta la filiera delle infrastrutture gestite”. “Durante la realizzazione dell’opera – sottolinea il direttore Ingegneria di Aqp, Andrea Volpe – tutti gli ulivi, anche quelli non monumentali, che il nuovo acquedotto incontrerà lungo il suo tracciato, saranno interamente reimpiantati, a riprova della volontà di Aqp di salvaguardare l’ambiente e il territorio”.