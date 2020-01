Aeroporti di Puglia, record di presenze nel 2019: 8 milioni passeggeri Bari e Brindisi

E’ stato un 2019 da record per Aeroporti di Puglia che chiude l’anno con numeri importanti. 8 milioni i passeggeri in arrivo e in partenza su Bari e Brindisi, con un incremento pari al +9,8 percento rispetto a quanto registrato nel 2018. Il traffico di linea nazionale è cresciuto del +5,2 percento, ancora più netto l’incremento per la linea internazionale che, con 3 milioni di passeggeri, ha segnato un + 18 percento rispetto al 2018. In crescita anche il segmento charter che registra un + 9,8 percento su base annua. A segnare un traguardo storico l’aeroporto di Bari che nel 2019 ha visto la presenza di 5 milioni di passeggeri in arrivo e in partenza, +10 percento rispetto allo scorso anno. Eccellente anche il dato di Brindisi dove nel 2019 i passeggeri sono stati quasi 3 milioni.

“L’ottimo risultato raggiunto – ha dichiarato il presidente di AdP, Tiziano Onesti – è frutto del lavoro di squadra di tutte le persone dell’azienda che vede, un lavoro costante e sinergico della Regione Puglia e delle Agenzie regionali di promozione turistica, con una politica di sviluppo e di continuo miglioramento del network”. Per il nuovo anno previste 14 nuove rotte, già annunciate, tra le quali: Lione, Cefalonia, Spalato, Parigi Orly, Iași, Danzica e Copenaghen da Bari e Dublino, Vienna, Lussemburgo, Malta, Kiev, Mosca, Catania e Palermo da Brindisi.

Per gli aeroporti pugliesi, il 2019 è stato anche rilevante per sviluppo della rete aeroportuale per ciò che riguarda il dimensionamento delle infrastrutture. “Nel 2019 – ha concluso il presidente Onesti – abbiamo dato il via ai lavori per il prolungamento della pista di volo dell’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia che raggiungerà i duemila metri e che permetterà allo scalo di dotarsi di un’infrastruttura adeguata agli obiettivi, proseguono gli interventi sulla via di rullaggio e per l’ampliamento del piazzale di sosta degli aeromobili nell’aeroporto di Taranto Grottaglie. Sono prossimi, infine, i lavori sull’aeroporto del Salento di Brindisi, che consentiranno anche una migliore convivenza tra le nostre attività e quelle del porto”.