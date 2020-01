Politica, a Matera il Pd traccia il bilancio del 2019 e guarda al 2020

Un bilancio di quanto fatto nel 2019 ma anche una pianificazione dei progetti da ultimare, necessariamente, prima della scadenza di mandato, nel 2020. Il Partito Democratico di Matera saluta così il nuovo anno, a pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, restando abbastanza generico sulle prossime strategie, in vista delle amministrative e dichiarandosi non interessato a poltrone di Giunta in quest’ultima fase della consiliatura.

“Siamo soddisfatti di aver approvato il bilancio entro la fine dell’anno – ha detto il segretario Cosimo Muscaridola – cosa che agevolerà la prossima amministrazione e fornirà anche delle premialità. Un episodio che non accadeva da circa 52 anni.

Il 2019 è stato anno di grande obiettivi centrati: l’ultimazione di cava del Sole, l’autonomia per il polo museale e per il museo nazionale, grazie al Ministro Franceschini; l’acquisto del Duni per 2 milioni e 500 mila euro; il completamento dell’hub di San Rocco; il nuovo bando rifiuti che consentirà la diminuzione della Tari del 10 per cento; i nuovi bandi per gli impianti sportivi con le buste che si apriranno il 9 gennaio; due concorsi per l’assunzione di 25 persone. Il flusso di visitatori nel 2019 – ha fatto notare – è stato di 900 mila persone e l’incasso per la tassa di soggiorno, quantificabile in 1 milione e 650 mila euro.

Ora, bisognerà portare a termine altri obiettivi, a partire da Piazza della Visitazione, dove verrano realizzati due parcheggi sotterranei; bisognerà demolire la scuola Torraca, che è in degrado, per ricostruirla nell’area dove ora sorge l’ex centrale del latte; bisognerà attivare l’hub di San Rocco; la scuola sperimentale del cinema ed ultimare il regolamento urbanistico per il quale non chiediamo altri metri cubi di cemento.

Il Sindaco – se ritiene – di dover rivedere la struttura della Giunta per centrare questi obiettivi noi gli staremo dietro. Non porremo problemi di poltrone. E’ lui che dovrà decidere. Per noi l’importante è che arrivino i risultati”

Poi sulle prossime amministrative. “Adesso dobbiamo lavorare per andare oltre il Pd, oltre il partito personale, dobbiamo aggregare più società civile possibile e trovare un candidato che sia rappresentativo di tutta la città e che abbia radicamento a Matera. Una coalizione la più ampia possibile e senza steccati. Siamo aperti a tutti. Scongiuriamo, però, una vittoria del centro destra che sarebbe una vera e propria iattura”.

Per quanto riguarda il Sindaco De Ruggieri – ha detto Muscaridola – riportando delle parole, pare, proferite dal primo cittadino materano, “non è più disponibile ad una candidatura, vista la sua veneranda età”; anche Salvatore Adduce – è emerso – ha escluso una sua ricandidatura”.

Da qualche settimana, ricordiamo, per motivi personali, l’assessore alla mobilità Angelo Montemurro si è dimesso. Al suo posto Tommaso Mariani.