Taranto, allerta arancione: il Comune chiude parco Cimino, villa Peripato e piazza Pio XII

A fronte dell’allerta arancione per vento diramato dalla Protezione Civile, il Comune ha attivato tutte le azioni per il controllo, monitoraggio e messa in sicurezza delle aree a rischio.

Per tali ragioni sono state chiuse la Pineta Cimino, Piazza Pio XII e la Villa Peripato.

Lo spettacolo di “GIPO” previsto per le ore 18.00 in Villa Peripato è stato spostato in Piazza Immacolata. Si invitano i cittadini ad adottare perticolare cautela per le strade e in prossimità di zone alberate e aree a rischio mareggiata.

Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito www.comune.taranto.it alla pagina della Protezione Civile Info Alert.