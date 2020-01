Sanità lucana. Asm, dopo il milione chiesto a 250 medici si allarga il caso reperibilità

Il caso delle indennità per i turni di reperibilità effettuati nei giorni feriali, erogate negli ultimi dieci anni dall’Asm e che l’attuale dirigenza aziendale intende recuperare, si allarga anche a una sessantina di

infermieri.

Sabato mattina, infatti, secondo quanto riportato dal QuotidianodelSud, sarebbero state notificate le prime lettere di messa in mora, a firma dell’ex dg Polimenti, indirizzate ai paramedici, dopo quelle recapitate a circa 250 medici.

In totale la cifra delle contestazioni ammonterebbe a circa 100 mila euro, da sommare al milione che l’azienda sanitaria ha intenzione di recuperare dai medici.

L’incontro fissato per mercoledì in Regione tra il direttore generale del Dipartimento politiche per la persona, Ernesto Esposito, il direttore facente funzioni dell’Asm Gaetano Annese, il direttore amministrativo Raffaele Giordano e i rappresentanti sindacali dei medici, potrebbe allargarsi anche alle rappresentanze del comparto.

In quella sede ci sarà da chiarire il valore giuridico dell’accordo tra azienda e sindacati stipulato nel 2015 che prevedeva espressamente la possibilità di ricorrere a turni di reperibilità anche nei giorni festivi, nonostante il divieto inserito nel vecchio contratto nazionale.

Venerdì, dopo che lo stesso QuotidianodelSud aveva scoperchiato il caso, era intervenuto anche l’assessore Leone, per il quale le responsabilità andrebbero attribuite a chi in quel periodo guidava l’Asm