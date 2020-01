Bari, nuova illuminazione a led in tutti i quartieri: lavori per 6 milioni di euro

Proseguono a Bari i lavori per sostituire le vecchie luci con nuova illuminazione a led. Nei giorni scorsi, infatti, sono state aggiudicate le cinque gare, una per ogni Municipio. Da gennaio, quindi, inizieranno incontri nei territori per concordare aree, strade e giardini o piazze in cui realizzare gli interventi. I lavori termineranno poi entro la fine dell’anno. “Parliamo – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – non solo della sostituzione di 13mila impianti di illuminazione, ma anche della possibilità di installare nuovi pali della pubblica illuminazione anche in strade che attualmente ne sono sprovviste. Questo perché i cinque accordi quadro, così come impostati, riguardano la riqualificazione, la manutenzione o l’estensione in ambito smart degli impianti della pubblica illuminazione con tecnologie di telecontrollo e possibilità di implementazione con la rete di videosorveglianza e wi-fi”. La nuova illuminazione consentirà il raggiungimento di livelli ottimali di efficientamento energetico caratterizzati da una migliore qualità della luce con consumi contenuti. Migliorerà sensibilmente anche l’effetto della visibilità notturna, cpome spiegato dall’assessore Galasso. Ai cinque accordi quadro con altrettanti Municipi, se ne aggiungono altri due, da un milione di euro ciascuno, per un totale di 6 milioni di euro, che prevedono rispettivamente la sostituzione di tutti i quadri elettrici con nuovi telecontrollati e l’implementazione della fibra ottica comunale che permetterà agli impianti luminosi e tecnologici di dialogare tra loro ed essere comandati in remoto. Queste ultime due gare, attualmente in fase di pubblicazione e di prossima aggiudicazione, renderanno Bari una città sempre più smart, in linea con le tecnologie più all’avanguardia che il mercato offre.