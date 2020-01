Capodanno Rai a Potenza, in piazza con scale mobili e navette gratis

Una Potenza mai così accogliente si prepara all’arrivo dell’Anno che Verrà. Lo show televisivo in onda su Rai 1 dalle ore 21 irradierà piazza Mario Pagano nelle case degli italiani con vetrina promozionale per tutta la Basilicata.

In mattinata gli ultimi preparativi tecnici intorno all’imponente palco che accoglierà il presentatore Amadeus e l’orchestra diretta da Stefano Palatresi. Insieme al cast di ballerini, nomi importanti del panorama musicale per grandi e piccini, tra gli altri, Al Bano e Romina Power, Gigi D’Alessio, gli Stadio, Benji & Fede e The Kolors. Come accaduto negli ultimi 4 anni, opportunità anche per nomi lucani che avranno in Arisa una portabandiera del made in Basilicata. Esordio per Rosmy, da Calvello catapultata a Milano dove è tra le voci più apprezzate della musica leggera. Seconda volta, invece, per i Musicamanovella, pignolesi di nascita e contaminati dal sound mondiale.

Sul piano dell’ordine pubblico, agenti della Questura e Polizia Locale presidiano i varchi del centro storico, dove il traffico è interdetto. Lo si potrà raggiungere con gli impianti di scale mobili, resi gratuiti su comunicazione del sindaco Mario Guarente.

Gratuite anche le navette predisposte con partenza da piazzale Ligure e dal campus Unibas di Macchia Romana, con corse che cominceranno alle ore 20 e proseguiranno fino alle 3. Ascensori di piazza Vittorio Emanuele II aperti fino a cessate esigenze, fatte salve chiusure per questioni di sicurezza. L’impianto Prima di viale Marconi resterà aperto fino alle 4 del mattino, così come quello Santa Lucia – Tammone, dove il parcheggio è gratuito. L’invito, per quanti arriveranno da fuori città, è di arrivare per tempo. In piazza potranno affluire massimo 4 mila persone.