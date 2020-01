Capodanno, tutti in piazza da Foggia a Lecce per salutare l’arrivo del 2020

Un Capodanno per tutti i gusti, dal Gargano al Salento. Tante le iniziative nelle principali città pugliesi per dare il benvenuto al 2020 nel migliore dei modi, soprattutto in musica. A Bari è tutto pronto per il concertone in diretta tv che dovrebbe far affluire in Piazza Prefettura circa 100mila persone, secondo le aspettative degli organizzatori. Il sindaco Antonio Decaro ha consigliato a tutti coloro che vorranno partecipare di usare i mezzi pubblici per raggiungere il luogo dell’evento, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando assiduamente per far rispettare le ordinanze di messa al bando dei botti e di rispetto della sicurezza delle persone volute dal Comune. Predisposto anche un piano di controllo del territorio per permettere a tutti di festeggiare in sicurezza con i tanti artisti che si alterneranno sul palco allestito di fronte al teatro Piccinni, in prima fila J-Ax, Francesco Renga, Giordana Angi e Annalisa. A Lecce, in piazza Libertini, spazio ai ritmi del Salento con il concerto del Canzoniere Grecanico Salentino e la Salento Tribe Orchestra, con Nidi d’Arac, Carolina Bubbico, Redi Hasa, Rachele Andrioli e Tony Tinelli. A Otranto, punto più a est d’Italia, in attesa della prima alba del 2020 si ballerà con l’Orchestra Mancina. Taranto rinuncia al concerto di mezzanotte nel rispetto del momento difficile che sta attraversando la città, e dà appuntamento ai cittadini alle 11.30 del primo giorno dell’anno al teatro Fusco con l’Orchestra del Taranto Opera Festival diretto da Davide Dellisanti. A Trani, in piazza Teatro a partire dalle 22, protagonisti saranno la cantautrice Serena Brancale, il cantautore genovese Francesco Baccini, la comicità di Uccio De Santis e la voce di Elodie. Brindisi, invece, accoglierà il nuovo anno davanti al teatro Verdi con l’esibizione degli inglesi Thames River Soul. Infine a Foggia tradizionale Concerto di Capodanno nel teatro Umberto Giordano.