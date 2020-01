Matera, il Consiglio comunale approva Bilancio di previsione 2020-2022

Consiglio comunale riunitosi in seduta ordinaria, lunedì 30 dicembre a Matera, nella sala Pasolini di via Sallustio per discutere, a poche ore dall’inizio del nuovo anno, di alcuni punti all’ordine del giorno importanti, a partire dall’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022. Presenti in 28, tra questi 10 consiglieri di minoranza all’avvio della seduta presentano subito una mozione, avente come oggetto la proroga dei contratti dei 51 dipendenti assunti a tempo determinato con Legge n° 208/2015, per il conseguimento degli obiettivi correlati alla nomina di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

Si decide, però, nonostante le pressioni della minoranza, di procedere rispettando i punti riportati nell’ordine del giorno. Tra questi l’approvazione dell‘aliquote Irpef, IMU, Tasi, dell’anno 2020, rimaste invariate rispetto all’anno 2019.

“Non mi ricandiderò a sindaco”, sottolinea De Ruggieri durante il suo intervento arrivato dopo due ore circa di dibattito. Poi l’invito ad approvare la previsione di bilancio “Utile a chi verrà dopo di noi per operare nel migliore dei modi” e l’annuncio: “Il successore dell’assessore (dimissionario) Angelo Montemurro sarà Tommaso Mariani.

“La quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive terziarie e il piano delle alienazioni 2020, 2021 e 2022”, il settimo e l’ottavo punto all’ordine del giorno approvati insieme al nono e al decimo, riguardanti rispettivamente il “Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022” con l’ elenco annuale 2020 e il “Documento unico di programmazione 2020-2022”.

Alle 20.00 circa, dopo quasi 4 ore di dibattito, spazio alla intricata discussione della manovra sulle 51 unità con contratto in scadenza.

Sarà un emendamento presentato in seduta stante dal sindaco, Raffaello De Ruggieri, alle 21.30 circa a far presagire una possibile soluzione per i lavoratori con contratto in scadenza. Emendamento che, in sostanza, rispetto a quanto anticipato nei giorni scorsi, prevede una miniproroga che evita al Comune di Matera di anticipare i fondi recuperandoli da risorse di bilancio, sfruttando invece finanziamenti solo statali, che il comune di Matera detiene in cassa, garantendo così la prosecuzione dei contratti con una promessa: “Chiederemo al Governo di intervenire ulteriormente”. Documento approvato all’unanimità. Così anche l’ultimo punto all’ordine del giorno, il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato alle 22.00 circa con immediata esecutività. In chiusura i consiglieri comunali Angelo Cotugno, Michele Paterino e Angelo Bianco dichiarano, invece, di non avere più vincoli di maggioranza.