Matera, si dimette l’assessore alla Mobilità Angelo Montemurro

Con una lettera aperta inviata alla nostra redazione Angelo Montemurro annuncia le sue dimissioni da assessore comunale alla Mobilità e Polizia Locale del Comune di Matera. Di seguito la nota integrale e il bilancio dell’attività svolta a Matera dall’assessorato alla mobilità da lui diretto nel 2019.

Caro Sindaco,

dopo 18 mesi di intenso e proficuo lavoro insieme, di progetti condivisi e di realizzazioni importanti, a conclusione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, con la presente, sono a rassegnare formalmente le mie dimissioni dalla carica assessorile, da Te affidatami nel Luglio 2018. Tale decisione trae origine da motivazioni di natura esclusivamente personali: per me è diventato sempre più problematico riuscire a conciliare impegni professionali e familiari con l’azione amministrativa di governo.

Per i motivi sopraesposti le mie dimissioni devono essere intese come assolutamente irrevocabili.

Ho cercato di svolgere il mandato con tenacia, umiltà e correttezza, mettendo a disposizione dell’intera comunità le mie competenze ed il mio tempo, sottraendolo sempre di più al mio impegno professionale e spesso anche alla mia famiglia. Per questi motivi ritengo corretto e doveroso, dopo la chiusura dell’anno da Capitale Europea della Cultura, restituire la delega affidatami, con la certezza che Tu saprai effettuare una scelta giusta e lungimirante nell’individuare il mio sostituto al quale metto a disposizione la mia modesta esperienza per coadiuvarlo nella sua futura attività amministrativa. Allo stesso modo, la mia esperienza e la mia competenza restano al servizio della Città di Matera, che necessita dell’impegno e della dedizione di tutti noi, nessuno escluso, per consolidare il ruolo centrale della nostra città come faro per il Sud.

Approfitto di questo momento per ringraziare, in primis, i cittadini materani che ho avuto l’onore di rappresentare in quest’anno così importante per Matera; grazie per la vostra amicizia, per le vostre critiche e per le vostre idee.

Sindaco, vorrei esprimere gratitudine e rinnovare la mia profonda stima ed amicizia nei Tuoi confronti, dei colleghi Assessori, dei Consiglieri di maggioranza e di opposizione, del Partito Democratico e della Lista Insieme che hanno condiviso con me la passione e l’impegno nell’espletamento del ruolo politico-amministrativo, che parte, vorrei sottolinearlo, come consigliere comunale eletto nella lista Insieme costola del PD. Ti ringrazio di cuore per avermi dato l’opportunità di vivere un’esperienza per me molto positiva, che ha contribuito in modo determinante alla mia crescita umana, professionale e politica. Da ultimo, ma non per importanza, ringrazio i dirigenti e tutti i dipendenti comunali, in particolare quelli dei miei settori di riferimento (Trasporti e Polizia Locale), per la disponibilità ed il supporto offertomi durante il mio mandato: il loro lavoro è una vera risorsa per la nostra comunità. Ringraziandoti ancora per avermi offerto l’onore e la possibilità di potermi mettere al servizio della mia Città, auguro a Te ed all’intera Amministrazione, Buon Lavoro!

Ad maiora! Evviva Matera

Cordialmente

Ing. Angelo Montemurro