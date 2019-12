Maltempo, in Puglia allerta della Protezione Civile: forte vento e possibili nevicate

Sarà un Capodanno gelido in Puglia. Torna infatti il maltempo su tutta la regione. La protezione civile ha diramato un’allerta meteo a partire da oggi, sabato 28 dicembre e per i prossimi giorni. Sono previsti forti venti di burrasca e temperature in picchiata in corrispondenza delle aree montuose e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Pertanto e’ prevista allerta gialla per rischio vento. Non è esclusa la possibilità di qualche fiocco di neve. Fenomeni che interesseranno l’intera regione, con il solo Salento “al riparo” dalle precipitazioni nevose.

Una leggera nevicata sopra i 700 metri si è verificata in provincia di Foggia, soprattutto nella zona dei Monti Dauni, a Faeto e a Monteleone di Puglia, dove si raggiungono anche gli 850 metri di altezza. Al momento fortunatamente non si sono registrati disagi alla circolazione stradale. Debolissime nevicate anche nelle zone più alte del Gargano, in particolare intorno a Monte Sant’Angelo. Nelle prossime ore è previsto un ulteriore brusco calo delle temperature, con massime tra 1 e 3 gradi centigradi. Sarà la discesa di aria fredda dalla penisola scandinava alle regioni balcaniche che innescherà, nei prossimi giorni, sull’Italia un’intensa ventilazione nord-orientale, interessando in particolar modo il Centro-Sud.