Bari, bando per 23 nuovi autobus: saranno ibridi e avranno telecamere

Avranno un sistema di videosorveglianza con videoregistratore incorporato, un quadro diagnostica e quattro telecamere a colori da installare a soffitto. E saranno ibridi. Queste le caratteristiche principali che dovranno possedere i 23 nuovi autobus che saranno acquistati dall’amministrazione comunale di Bari entro la prossima estate. Nelle scorse ore è stato infatti pubblicato il bando per l’acquisto. Le aziende, nel formulare la propria proposta, dovranno tenere conto che ogni veicolo dovrà avere una durata di almeno 15 anni, con un servizio medio giornaliero di circa 14 ore e 300 chilometri da percorrere. I nuovi mezzi, inoltre, dovranno essere dotati di sistemi automatici di conteggio passeggeri, con un dispositivo per porta e di tornelli con doppia barra, da installare in prossimità della porta anteriore del mezzo. Un sistema per debellare il fenomeno dei furbetti, di coloro che salgono sui mezzi pubblici senza acquistare il biglietto. L’importo a base di gara per l’acquisto dei nuovi mezzi è di 6 milioni e mezzo di euro. E sarà possibile partecipare al bando di gara entro le 12 del 3 febbraio 2020. “Chiudiamo il 2019 con una buona notizia per la città – ha dichiarato soddisfatto il sindaco Decaro – Questi mezzi vanno ad aggiungersi ai circa 80 nuovi autobus che sono arrivati negli anni passati e speriamo con la nuova programmazione del Ministero dei trasporti, con cui stiamo già dialogando, di poterne acquistarne ancora altri fino al rinnovo totale del parco mezzi dell’Amtab, in modo da far circolare solo mezzi nuovi e rinforzare le tratte maggiormente utilizzate”.