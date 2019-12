Capodanno a Bari: prende forma il palco per il concerto. Decaro: “Non prendete l’auto”

Inizia a prendere forma il grande palco destinato ad ospitare il concertone di fine anno a Bari da Piazza della Libertà. Il sindaco Antonio Decaro lancia un appello ai cittadini: “Il 31 dicembre è sconsigliato arrivare a Bari in auto, se proprio necessario utilizzate i park and ride, – e sottolinea – Bari registra il tutto esaurito nelle strutture ricettive, per la città, grazie anche al sostegno della Regione Puglia, questa sarà un’altra importante vetrina. Con la Prefettura e le forze dell’ordine è stato predisposto il piano per la sicurezza”.

Scattano infatti i primi divieti di sosta e di transito. Per limitare i disagi al traffico causati dalla chiusura parziale di corso Vittorio Emanuele, è stata creata una serpentina che passa davanti alla Prefettura dove fino alle 6 di giovedì 2 gennaio è stato istituito il divieto di fermata. Fino al 1° gennaio divieto di fermata in piazza Massari e piazza Federico II di Svevia; inoltre divieto di circolazione su corso Vittorio Emanuele fra le vie Andrea da Bari e Cairoli ma doppio senso di circolazione nell’area senza cantiere di piazza Prefettura. “Abbiamo riconsegnato alla città tutti i contenitori culturali, – prosegue Decaro – a cominciare dal teatro Piccinni inaugurato un paio di settimane fa”. Per il 2020 l’obiettivo è completare tre grandi opere infrastrutturali “molto attese”: sarà l’anno del parco nella ex Fibronit, della rinascita della ex Manifattura e del parco della ex caserma Rossani”.

Intanto si aspettano con ansia gli artisti che a partire dalle 21 del 31 dicembre si avvicenderanno sul palco di piazza della Libertà: J-Ax, Francesco Renga, Nek, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Rovazzi, Anna Tatangelo e tanti altri per salutare a ritmo di musica il 2019.