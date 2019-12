Conte a Taranto per la Vigilia incontra i bimbi malati dell’ospedale e visita l’ex Ilva. “Sono qui per portare la testimonianza del governo”

“Sono qui per portare la testimonianza dell’attenzione e della premura per questa comunità ferita”. Sono queste le parole del premier Conte che ha deciso di recarsi per la Vigilia di Natale a Taranto. Il presidente del Consiglio ha fatto prima visita all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto per incontrare i medici e visitare alcuni reparti tra cui l’Oncoematologia pediatrica intitolato qualche giorno fa a Nadia Toffa, la giornalista delle Iene scomparsa prematuramente lo scorso agosto.

Al termine del giro nei reparti Conte si è recato allo stabilimento dell’ex Ilva per porgere un saluto agli operai e ai rappresentanti sindacali nel parlamentino del Consiglio di fabbrica. Un gruppo di attivisti di comitati e movimenti all’esterno dell’ospedale ha colto l’occasione per chiedere la chiusura del Siderurgico, la bonifica con il reimpiego degli operai e la riconversione economica del territorio. Il presidente del Consiglio era già stato a Taranto l’8 novembre scorso e aveva incontrato cittadini, lavoratori ed esponenti di associazioni davanti allo stabilimento siderurgico prima di partecipare al consiglio di fabbrica e terminare la sua visita in Prefettura. Questa visita coincide con un momento particolare della vertenza dell’ex Ilva mentre prosegue la trattativa tra governo e ArcelorMittal per il rilancio del polo siderurgico tarantino.