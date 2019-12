Fondi Gal, Lezzi accusa: “Bellanova ha destinato fondi al Gal del suo segretario particolare”

“Se è vero che l’attuale ministro abbia intenzione di “distrarre” dagli agricoltori 40 milioni di euro a favore di GAL e Distretto agroalimentare è bene precisare che il suo segretario particolare ne è amministratore. Non va affatto bene”. L’ex ministro per il Sud Barbara Lezzi sgancia la bomba di Natale sulla responsabile dell’Agricoltura Teresa Bellanova via Facebook, accusandola di aver volontariamente dirottato fondi destinati al territorio e alla lotta alla Xylella. “Quei 300 milioni che stanziai per questo provvedimento devono arrivare agli agricoltori, piccoli e grandi. Devono arrivare a quelle persone che non hanno più lacrime per piangere, che sono nella totale disperazione perché impossibilitati a produrre e di conseguenza non hanno reddito”. “È tutto importante. Lo è la ricerca, lo sono i GAL e i distretti agroalimentari – prosegue Lezzi – ma questa volta gli unici destinatari devono essere quegli uomini e quelle donne con i calli alle mani che hanno reso fino ad ora il Salento una meravigliosa distesa di ulivi. Si deve dare una risposta concreta per ripristinare la produzione e il paesaggio. Basta giochini – conclude Lezzi – Gli agricoltori sono stati abbandonati per anni e molti di loro sono ormai in preda allo sconforto più totale. Prima di tutto venga la responsabilità”. Pronta la replica del Ministero: “Le offensive dichiarazioni della senatrice Lezzi non hanno il benché minimo fondamento. Chi ha fatto insinuazioni sui fondi per le attività sviluppate nel Piano per la rigenerazione olivicola della Puglia attraverso i Gal o con i contratti di distretto dovrebbe sapere, per averlo condiviso in prima persona, che il piano approvato nel febbraio 2019 firmato dal Ministro Centinaio e frutto di concertazione già prevedeva interventi attuati attraverso i Gal e fondi nazionali per il contratto di distretto Xylella, rivenienti peraltro in parte dall’ultima legge di bilancio del Governo Gentiloni”.