Foggia, le ministre Lamorgese e Bellanova unite per combattere il caporalato

Le ministre Lamorgese e Bellanova a Foggia per il comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica hanno presentato il piano di intervento per combattere il caporalato

E’ stato stabilito un programma di intervento nel foggiano, per combattere il caporalato. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenuta a Foggia al comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, ha presentato il programma volto a combattere una delle piaghe presente in Capitanata. “Nulla è invincibile”, ha dichiarato.

Per sconfiggere il caporalato occorre risolvere il problema del trasporto dei lavoratori che “va ad incidere su un sistema e può determinare ulteriore illegalità”, ha sottolineato la ministra. Sono state elencate le diverse misure adottate per combattere il fenomeno: tra queste, anche quella di creare un App che faccia incontrare da domanda e offerta, in modo da gestire questo fenomeno.

Sui ghetti ancora in piedi, la ministra Lamorgese ha sottolineato che sono aree che vanno messe in sicurezza. I flussi migratori, ha sottolineato, devono essere valutati anche a favore del territorio: accogliere persone per svolgere lavori stagionali, può giovare al territorio. All’incontro erano presenti anche la ministra alle politiche agricole, Teresa Bellanova, il capo della polizia di Stato, Franco Gabrielli, il prefetto Michele Di Bari, capo del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

La ministra Bellanova ha dichiarato che a breve arriveranno due leggi in Parlamento, che riguardano le aste al massimo ribasso e contro le pratiche sleali. “Non esistono filiere sporche – ha spiegato – e lo voglio dire qui nella prefettura di Foggia.

Tutte le filiere sono filiere pulite. Ci sono imprese che praticano azioni illegali e che vanno combattute contrastate e punite. Ma non esistono filiere sporche perché altrimenti il messaggio che passa non è quello utile e necessario, ovvero che ci deve essere un’alleanza tra i lavoratori e le imprese sane”.