Regione Puglia, ok al bilancio 2020. Ma resta la tensione in maggioranza

Emiliano: “Ottima base di partenza”. Le opposizioni stigmatizzano il rischio di mance pre elettorali nel decreto omnibus che arriverà in Consiglio all’inizio dell’ano prossimo

Una seduta piena di tensione, per l’ultimo bilancio di legislatura. Il Consiglio regionale pugliese ha approvato con 27 voti favorevoli il disegno di legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia. Nonostante il ritiro dell’emendamento approvato in Commissione bilancio, a firma dell’assessore Raffaele Piemontese, che destinava a tredici differenti misure complessivamente 1.455.000 euro, la discussione sulle altre manovre non è andata liscia come previsto, soprattutto a seguito delle polemiche scatenate dall’intervento dell’ex assessore all’Agricoltura Leo Di Gioia contro il presidente Emiliano. Trale principali misure approvate la proroga del piano casa fino al 31 dicembre 2020, per immobili completati entro il 1 agosto scorso, e il riconoscimento ai Consorzi di bonifica commissariati anche per l’esercizio finanziario 2020 un importo di 10 milioni di euro. “Un’ottima base di partenza”, secondo il presidente Emiliano, “per la strategia di sviluppo sostenibile a cui orientare tutti gli atti di programmazione regionale, che ci apprestiamo a elaborare con il concorso di tutti i segmenti della comunità pugliese”. Critico il giudizio di Forza Italia: “Abbiamo raggiunto a fatica l’accordo di un bilancio snello che assicurasse il normale funzionamento della macchina regionale. In Commissione, la Giunta ha tentato di fare un blitz, inserendo un maxi emendamento, ma alla fine siamo riusciti ad arginare numerose elargizioni in vista delle prossime elezioni”. Contro le misure della maggioranza anche i Cinque Stelle: “I nostri emendamenti per modificare gli articoli su piano casa e consorzi di bonifica e per opporci all’ingresso dei privati in AQP sono stati bocciati solo per un accordo politico. Segno che il rinnovato interesse di qualche consigliere per l’acqua pubblica si ferma ai titoli di giornale. Ora attendiamo con ansia l’omnibus, che secondo destra e sinistra dovrebbe essere la soluzione a tutti i problemi della Puglia, dove già sappiamo cercheranno di mettere qualsiasi tipo di mancetta per la campagna elettorale”.